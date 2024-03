Homem é demitido após ser flagrado assediando mulher em elevador

Depois de ser flagrado por câmeras de segurança apertando as nádegas da nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, um homem foi demitido da empresa em que trabalhava, em Fortaleza (CE). O caso ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, mas ganhou repercussão nesta segunda-feira (18), quando o vídeo viralizou nas redes sociais.

Os advogados Raphael Bandeira e David Isidoro, que representam a vítima, dizem que o assédio foi registrado nas dependências do prédio comercial Scopa Platinum Corporate, na capital cearense, e, no momento do crime, Larissa encerrava seu expediente de trabalho e entrava no elevador que conduz à garagem do edifício.

VEJA MAIS

Assédio no elevador

"Infelizmente, um indivíduo, identificado como autor do ato, entrou logo em seguida. Ao sair do elevador, o referido sujeito apalpou agressivamente as nádegas da Larissa e, de maneira covarde, fugiu pelo mesmo elevador", narrou a defesa, por meio de nota.

Os especialistas ainda afirmam que "diante dessa situação, Larissa sentiu-se profundamente abalada, manifestando sua impotência através de lágrimas e gritos. Felizmente, foi amparada por um colaborador do prédio comercial, que contribuiu na identificação do agressor".

Nas redes sociais, a empresa M7 Investimentos se pronunciou e informou que o profissional foi afastado de suas atividades, de imediato e em definitivo, sem prejuízo do exercício do seu direito de defesa nas instâncias competentes. O nome do autor não foi divulgado.