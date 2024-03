VÍDEO: Nutricionista é assediada em elevador de prédio comercial

A nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, sofreu um episódio de assédio sexual no interior de um elevador em um edifício comercial localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, Ceará. O momento do ataque foi capturado pelas câmeras de segurança, que gravaram um homem tocando de forma inapropriada o corpo da jovem.

O agressor, após o ato, tentou rapidamente fechar a porta do elevador. Nas imagens é possível ver o homem correndo pelo estacionamento em direção ao veículo. Veja!

Larissa relatou que o homem fugiu depois que ela reagiu, gritando por ajuda. A equipe jurídica da vítima detalhou que o ocorrido foi logo após ela deixar o local de trabalho. A nutricionista foi apoiada pelos funcionários do edifício, que a auxiliou na identificação do responsável pelo assédio.

VEJA MAIS