Mulher de 19 anos é presa por suspeita de assassinar o patrão no Rio

A empregada doméstica Isabella da Silva Oliveira, de 19 anos, é acusada de ter matado o patrão Lilson Braga, por estar "descontente" com as atitudes da vítima. Segundo a Polícia Civil, a investigada teria usado a arma de Lilson no crime, bem como teria roubado pertences e dinheiro dele. Isabella foi presa no domingo (2) pelo crime ocorrido em março deste ano, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ainda segundo a investigação, em 29 de março, "inconformada com as atitudes de Lilson", Isabella se aproveitou do sono do patrão, pegou o revólver que ele guardava em uma gaveta e deu um tiro no peito de Lilson.

Dias depois, o corpo foi encontrado dentro da cisterna que abastecia a casa da vítima. Durante a investigação, foi comprovado que Isabella roubou telefones celulares, joias e dinheiro da vítima.

Segundo a polícia, ela fez ainda três saques com o cartão bancário de Lilson, em caixas eletrônicos no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, somando R$ 3 mil.

Isabella foi presa na comunidade Beira Rio, no bairro Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste.