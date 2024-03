Motorista morre ao cair com carreta de viaduto

Um motorista morreu ao cair com a carreta que dirigia de um viaduto na Estrada Ecoturística de Parelheiros, no bairro de Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo (SP), na tarde de segunda-feira (26). O acidente aconteceu após o condutor colidir com um muro de contenção e despencar com o veículo na estrada que passa embaixo da pista.

Segundo a SPMar, concessionária que administra o trecho, o motorista teria perdido o controle da carreta após ter tido o caminho fechado por outro caminhão. Desgovernado, o caminhão bateu e tombou. O motorista ficou preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi até o local da ocorrência e apagou o fogo que surgiu no caminhão. A Polícia Militar também esteve no local do acidente. Ao todo, quatro viaturas dos Bombeiros estavam no local. O fogo foi extinto e a morte do motorista confirmada pelas autoridades ainda no local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista, que não teve a identidade revelada, fazia transporte de carga de maquinário.

