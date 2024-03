Motorista perde controle e carreta semirreboque com carga de ferro cai no rio

A traseira de um semirreboque carregado com ferro caiu de uma ponte localizada no Rio Taquarussu, situada na rodovia BR-262, em Campo Grande, na última segunda-feira (26). Segundo informações iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo e a parte que transportava o material caiu no rio, porém, ninguém se feriu.

O trânsito da localidade precisou ser interditado nos dois sentidos para garantir a segurança e facilitar o resgate dos envolvidos.

VEJA MAIS

A carreta precisou ser retirada da água com a ajuda de um guincho. A estrutura da ponte também apresentou danos e uma vistoria será feita para verificar se o local está liberado de forma segura para tráfego de veículos e pessoas.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com