Brasil

Brasil

Motorista é sequestrado e caminhão que pode estar com bomba fecha rodovia em São Paulo

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ainda na madrugada desta quarta-feira para atender a ocorrência.

Estadão Conteúdo

Um caminhão está atravessado na pista externa do Rodoanel Mário Covas, na altura do km 44, no trecho de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, no sentido da Rodovia Presidente Dutra e do Sistema Anchieta-Imigrantes. Conforme informações da SPMar, o condutor do veículo foi vítima de sequestro na fim da madrugada desta quarta-feira, 12. Há interdição no local.

"O motorista foi sequestrado.(Criminosos) mandaram o motorista atravessar o caminhão (na via). E ele está amarrado na cabine a um artefato caseiro. Estamos esperando a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE)", disse a concessionária. Conforme informações iniciais da SPMar, ele foi abordado e levado por três criminosos, que posteriormente, após fazê-lo fugiram do local.

Segundo informações apuradas, o condutor do veículo informou ter sido vitima de assalto seguido de sequestro por volta das 04h da manhã, foi abordado por 3 indivíduos e obrigado a realizar manobra atravessando o veículo na pista e na sequencia evadiram-se.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ainda na madrugada desta quarta-feira para atender a ocorrência. Na ocasião, um motorista teria acionado o centro de controle da rodovia e informado que era vítima de sequestro e que havia explosivos na carreta.

Em razão disso, foi determinada a interdição das pistas no trecho, como medida preventiva para garantir a segurança dos usuários e das equipes de atendimento. O local foi devidamente sinalizado e isolado pelo Policiamento Rodoviário, e a ocorrência permanece em andamento. "O Esquadrão Antibombas do GATE foi acionado e segue para o local com apoio aéreo do helicóptero Águia", disse a SSP.

As autoridades competentes acompanham a operação e aguardam a chegada dos recursos especializados para a adoção das providências cabíveis. A orientação aos motoristas é evitar o local e utilizar vias alternativas. Há congestionamento do km 44 ao 31. A ocorrência permanece em andamento.

Brasil
.
