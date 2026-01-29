Motorista de ônibus é agredido após se recusar a atravessar alagamento

Um motorista de ônibus foi agredido por duas passageiras na tarde da última quarta-feira (28), em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, após se recusar a atravessar um trecho alagado da via. O caso ocorreu durante uma forte chuva que atingiu a cidade e provocou transtornos em diferentes regiões.

A ocorrência foi registrada na avenida Jamil João Zarif, uma das áreas mais afetadas por alagamentos no município. Diante do volume de água acumulado na pista, o condutor decidiu interromper o trajeto por questões de segurança, o que gerou a reação violenta das passageiras.

O próprio motorista gravou as imagens da confusão, que circulam nas redes sociais. No vídeo, uma das mulheres aparece desferindo chutes e xingamentos contra o condutor, que permanece sentado e não reage às agressões.

Na sequência, a segunda passageira atinge o motorista com golpes usando uma mochila e dá um tapa em seu rosto, fazendo com que os óculos dele caiam. Durante o episódio, o condutor questiona as mulheres sobre como deveria proceder diante da situação de alagamento.

"Seu palhaço do c..., seu filho da p...", grita uma das mulheres, enquanto desfere chutes no homem.

"Você quer que eu faça o quê?", questiona o motorista.

"Pega o ônibus e vai embora. É ordem você fazer isso com o povo? Parar no meio da enchente?", responde a passageira.