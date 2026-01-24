Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Um motorista de 40 anos sofreu um acidente grave na estrada de acesso à Prainha, no municípo de João Pinheiro, no nordeste de Minas Gerais, quando perdeu o controle do carro em que transitava e caiu em um buraco e ficou muito ferido e preso entre o veículo e um barranco na sexta-feira (23). A vítima acabou sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levado para um

Homem de 40 anos sofreu acidente em João Pinheiro (MG), ficou gravemente ferido e preso entre a roda do carro e um barranco; foi resgatado pelos Bombeiros e levado em estado grave à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"No local, foi constatado uma vítima do sexo masculino, com aproximadamente 40 anos de idade, que se encontrava fora do veículo, mas presa entre o automóvel e um barranco", informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava inconsciente. O homem apresentava quadro de hipotermia, suspeita de fratura na pelve. Ele apresentava sinais vitais, porém, com estado clínico grave.

O acidente não foi presenciado, mas a suspeita é que o homem tenha perdido o controle da direção, caído em um buraco e ficado preso no barranco. Possivelmente, ele tentou sair do veículo e ficou preso entre o carro e o barranco.

Para o resgate, foi necessário escavar por baixo do automóvel para liberar partes do corpo da vítima que estavam presas. Em seguida, com o apoio de um trator, o veículo foi erguido para que o homem pudesse ser retirado com segurança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 8h30, depois que pessoas que passavam pela estrada avistaram o veículo e perceberam a situação da vítima

Após a retirada, a vítima foi imobilizada e entregue à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois de receber os primeiros atendimentos, o homem foi levado para a UPA de João Pinheiro. O estado de saúde do homem não foi divulgado.