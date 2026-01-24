Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

O Liberal
fonte

Bombeiros resgatam a vítima do acidente em João Pinheiro (MG) (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)

Um motorista de 40 anos sofreu um acidente grave na estrada de acesso à Prainha, no municípo de João Pinheiro, no nordeste de Minas Gerais, quando perdeu o controle do carro em que transitava e caiu em um buraco e ficou muito ferido e preso entre o veículo e um barranco na sexta-feira (23). A vítima acabou sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levado para um

Homem de 40 anos sofreu acidente em João Pinheiro (MG), ficou gravemente ferido e preso entre a roda do carro e um barranco; foi resgatado pelos Bombeiros e levado em estado grave à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

"No local, foi constatado uma vítima do sexo masculino, com aproximadamente 40 anos de idade, que se encontrava fora do veículo, mas presa entre o automóvel e um barranco", informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava inconsciente. O homem apresentava quadro de hipotermia, suspeita de fratura na pelve. Ele apresentava sinais vitais, porém, com estado clínico grave.

O acidente não foi presenciado, mas a suspeita é que o homem tenha perdido o controle da direção, caído em um buraco e ficado preso no barranco. Possivelmente, ele tentou sair do veículo e ficou preso entre o carro e o barranco.

Para o resgate, foi necessário escavar por baixo do automóvel para liberar partes do corpo da vítima que estavam presas. Em seguida, com o apoio de um trator, o veículo foi erguido para que o homem pudesse ser retirado com segurança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 8h30, depois que pessoas que passavam pela estrada avistaram o veículo e perceberam a situação da vítima

Após a retirada, a vítima foi imobilizada e entregue à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Depois de receber os primeiros atendimentos, o homem foi levado para a UPA de João Pinheiro. O estado de saúde do homem não foi divulgado. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

homem fica com a cabeça atolada entre barro e roda de carro em mg
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças

19.01.26 20h43

MAIS LIDAS EM BRASIL

CONTRATAÇÃO

Petista Jaques Wagner pediu vaga no Banco Master para o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega

Ex-ministro recebeu R$ 1 milhão mensais para auxiliar na venda do banco, enquanto líderes petistas mantinham articulações com a cúpula da instituição

24.01.26 9h49

APOSTAS ONLINE

Brasil bloqueia mais de 25 mil sites ilegais de apostas online

Governo divulga balanço após um ano de mercado regulado no país.

24.01.26 15h11

BRASIL

Surto de esporotricose: entenda o que é a doença transmitida por gatos e como prevenir

Doença transmitida através de mordidas e arranhões é benigna em humanos e fatal para felinos

17.10.23 18h00

INCÊNDIO

Motel com clientes é atingido por incêndio durante a madrugada

Incêndio começou em depósito, mobilizou 16 bombeiros e não deixou feridos

23.01.26 21h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda