Motorista de funerária morre após bater de frente com ônibus

Um motorista de um carro funerário morreu após colidir de frente contra um ônibus, em uma rodovia da Zona Rural de Goiatuba (GO), nesta quinta-feira (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso às ferragens, sendo necessário a equipe fazer uso de técnicas de desencarceramento para tirar o corpo da vítima.

Informações preliminares indicam que o motorista não teria visto o ônibus a tempo, devido a neblina.

Ainda com base nas informações oficiais, o veículo não transportava nenhuma pessoa no momento do acidente. Já o ônibus, continha 35 passageiros, onde quatro deles sofreram escoriações leves.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)