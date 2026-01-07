Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Motorista de aplicativo grava corrida tensa: 'É câmera de segurança? Porque eu sou foragida'

O vídeo com a experiência da motorista alcançou milhões de pessoas nas redes sociais após confissão de passageira e abordagem policial

Jennifer Feitosa
fonte

A gravação viralizou nas redes sociais (Instagram @analuizaalvex)

Motorista de aplicativo Ana Luiza viralizou na internet ao se deparar com uma passageira foragida da polícia. O vídeo com a inusitada confissão da mulher atingiu 36 milhões de visualizações, e o final da corrida surpreendeu a condutora.

Ana Luiza, que trabalha em aplicativo de corrida e compartilha seu cotidiano, não sabia que a passageira era procurada pelas autoridades. Sua experiência é mais um exemplo das situações inesperadas que condutores de Uber enfrentam diariamente.

O momento tenso ocorreu durante uma corrida de costume, quando a passageira notou a câmera de segurança no carro. A mulher começou a questionar insistentemente a finalidade e a origem do equipamento.

VEJA MAIS

image 'Vontade repentina', diz madrasta foragida da Justiça do Pará que assassinou criança
A suspeita se apresentou voluntariamente às autoridades e depois justificou o crime por ciúme

image Foragida do Pará e acusada de matar enteada enforcada é encontrada morta em cela
Iraci tinha um mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado do Pará

A confissão surpreendente da passageira

A motorista afirmou que a câmera era um objeto de segurança, e que o conteúdo não seria divulgado. A passageira, então, reagiu. “Você está respondendo na base do deboche, falando que eu não rendo conteúdo nenhum. Eu não quero render nenhum conteúdo”, rebateu a mulher, antes de afirmar ser foragida.

O desfecho inesperado com a polícia

Ana Luiza manteve a calma e finalizou a corrida. Ao chegar ao destino, uma viatura que fazia ronda abordou o carro. Um dos policiais questionou se a motorista morava na região.

Após o agente perguntar sobre a mulher, Ana Luiza, com as mãos trêmulas, compartilhou a situação da câmera e a confissão da passageira. “Ela falou para mim que era foragida, um monte de coisa”, explicou a motorista antes de deixar o local rapidamente.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Jovem é presa suspeita de atropelar e matar namorado e amiga dele

A motorista, identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, perseguiu as vítimas. A polícia acredita se tratar de uma crise de ciúmes

29.12.25 11h27

ARRANCA-RABO NA CONGREGAÇÃO

Vídeo: Mulher descobre traição e expõe marido e amante durante culto em igreja

Após expor publicamente a suposta traição diante dos fiéis da igreja, a esposa acabou se envolvendo em uma briga física com a suposta amante

27.12.24 23h51

BRASIL

Senador Randolfe Rodrigues ganha imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Esse símbolo da devoção mariana tem os traços do povo da Amazônia e passa a ter um lugar específico no gabinete do parlamentar do estado do Amapá e também devoto da santa

15.12.24 11h41

BRASIL

Olavo de Carvalho exclui filha esquerdista de testamento; saiba quem é Heloísa de Carvalho

Heloísa de Carvalho, primogênita do teórico de extrema direita, foi a única dos oito filhos a não receber bens de Olavo. Desde 2017, a relação entre pai e filha foi rompida.

22.05.24 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda