Motorista de aplicativo grava corrida tensa: 'É câmera de segurança? Porque eu sou foragida'
O vídeo com a experiência da motorista alcançou milhões de pessoas nas redes sociais após confissão de passageira e abordagem policial
Motorista de aplicativo Ana Luiza viralizou na internet ao se deparar com uma passageira foragida da polícia. O vídeo com a inusitada confissão da mulher atingiu 36 milhões de visualizações, e o final da corrida surpreendeu a condutora.
Ana Luiza, que trabalha em aplicativo de corrida e compartilha seu cotidiano, não sabia que a passageira era procurada pelas autoridades. Sua experiência é mais um exemplo das situações inesperadas que condutores de Uber enfrentam diariamente.
O momento tenso ocorreu durante uma corrida de costume, quando a passageira notou a câmera de segurança no carro. A mulher começou a questionar insistentemente a finalidade e a origem do equipamento.
VEJA MAIS
A confissão surpreendente da passageira
A motorista afirmou que a câmera era um objeto de segurança, e que o conteúdo não seria divulgado. A passageira, então, reagiu. “Você está respondendo na base do deboche, falando que eu não rendo conteúdo nenhum. Eu não quero render nenhum conteúdo”, rebateu a mulher, antes de afirmar ser foragida.
O desfecho inesperado com a polícia
Ana Luiza manteve a calma e finalizou a corrida. Ao chegar ao destino, uma viatura que fazia ronda abordou o carro. Um dos policiais questionou se a motorista morava na região.
Após o agente perguntar sobre a mulher, Ana Luiza, com as mãos trêmulas, compartilhou a situação da câmera e a confissão da passageira. “Ela falou para mim que era foragida, um monte de coisa”, explicou a motorista antes de deixar o local rapidamente.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA