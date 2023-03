Motorista de aplicativo é encontrado morto ao lado de bilhete: 'abusou da minha filha'

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro de um veículo ao lado de um bilhete, que pode ter sido escrito pelo autor do homicídio. A carta afirma que o homem foi assassinado como vingança por ter abusado de uma menina menor de idade - que seria filha do autor do crime. “Encontramos uma carta escrita à mão, colocado no banco do motorista informando que se trata de vingança pelo crime de pedofilia. É uma situação que ainda será investigada pela polícia”, declarou o sargento Almeida, da Polícia Militar.

O corpo foi encontrado no Bairro Morada de Bosque, em Sorriso, no Mato Grosso, nesta quinta-feira (23), por outros motoristas que passavam pela estrada e acionaram a PM. A vitima apresentava várias perfurações, causadas possívelmente por arma de fogo.

"Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina de menor no inferno", diz o bilehte deixado com a vítima.