Mãe encontra filho de 2 anos morto; bilhete misterioso foi achado ao lado do corpo

Uma mulher encontrou o filho, de dois anos, morto em casa, na noite da última quarta-feira (1). Ao lado do corpo da criança havia um bilhete misterioso. Além disso, o outro filho dela, irmão da criança morta, estava desaparecido e só foi encontrado na manhã desta quinta-feira (2). O caso aconteceu em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com a sul-mato-grossense. As informações são do Metrópoles.

Logo após encontrar o filho sem vida, o que mais chamou atenção foi o bilhete que dizia: “Sinto muito. Seu filho viu o que não devia e estamos com seu filho maior”. Um médico que avaliou o corpo do menino de dois anos, disse que o caçula foi morto por asfixia ou sufocamento e não encontraram lesões no corpo nem sinais de violência sexual.

Segundo os investigadores, a hipótese é de morte acidental durante uma brincadeira entre as crianças. “A hipótese mais forte é de que eles estavam brincando e o menino sufocou acidentalmente”, afirmou Reinalda Palacios Jara, promotora pública.

Ela também relatou que o irmão mais velho, de 14 anos, foi encaminhado para psicólogos e “está em choque, assustado”. Em relação ao bilhete encontrado ao lado do corpo, a promotora disse que o menino não falou sobre o assunto e que, “por se tratar de adolescente, não se pode perguntar tudo”.