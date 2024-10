Motorista de aplicativo ajuda a fazer parto de passageira dentro do carro no Rio de Janeiro

Um motorista de aplicativo ajudou uma passageira a dar à luz a um bebê no banco de seu carro, na última segunda-feira (14). A situação ocorreu em frente ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Era a terceira corrida do dia de Emilson Cipriano quando atendeu a passageira, que o enviou mensagens explicando a situação e pedindo para que ele não cancelasse a corrida. “Eu aceitei e veio no chat: ‘Moço, por favor, não cancela!’”, contou o motorista ao programa RJTV, da TV Globo.

Ainda de acordo com ele, o bebê estava para nascer, então ele precisou correr. O destino da passageira era o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Durante a corrida, no entanto, a mulher começou a dizer que o bebê já estava nascendo. “Ela falando: ‘Vai nascer! Vai nascer!’ E eu perguntei as contrações, e estava em menos de 5 minutos. Ia nascer e eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com a mãe e a bebê”, relatou Emilson .

O motorista, por sorte, tinha formação como técnico de enfermagem e, apesar de não exercer a profissão, ajudou a mulher com a situação. Ele parou perto de um departamento de polícia e pediu a ajuda dos policiais, que lhe conseguiram luvas e abriram caminho até o hospital.

Já na porta da unidade de saúde, Emilson constatou que não havia mais tempo e ajudou o bebê a nascer no banco de trás do carro. “Quando olhei para trás, o bebê estava nascendo, só deu tempo de puxar o freio de mão, calçar a luva, correr para trás, fazer o parto e o Vitor [policial civil que o ajudou] correu para chamar as enfermeiras”, disse.

Os profissionais de saúde chegaram logo depois. Mãe e a bebê passam bem e foram transferidas para a Maternidade Mariana Bulhões.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)