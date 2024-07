VÍDEO: Moto vai parar em fiação elétrica após queda de um balão em São Paulo

A queda de um balão de grandes proporções assustou moradores da zona leste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (22), e durante o ocorrido uma motocicleta acabou parando em cima de um poste, em meio à fiação elétrica. Em uma rede social, o motoboy de 20 anos, Kauê Ribeiro, mostrou o desespero após perceber os estragos nos veículos e ver onde seu instrumento de trabalho foi parar.

A moto foi retirada da fiação, nesta manhã, por técnicos da Enel Distribuição, com auxílio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e dos Bombeiros.

Além dos estragos, segundo a distribuidora de energia do Estado, a queda de balão também afetou a distribuição de energia elétrica em parte da zona leste da cidade de São Paulo. Os responsáveis pela soltura do balão, se identificados, podem ser condenados a até três anos de prisão.

O dono do veículo, Kauê Ribeiro, relatou que, enquanto o artefato passava em cima de sua casa, uma das cordas do balão se enroscou na moto e, enquanto o veículo era arrastado pelo fio, capotou o carro da mãe do rapaz, que, durante a queda, acabou atingindo também o carro de um vizinho

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)