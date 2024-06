VÍDEO: Jovem viraliza ao pular de tobogã anexado em balão a 3 mil metros de altura

A paraquedista Yasmin Xavier, de 25 anos, viralizou na internet após pular de um toboágua preso em um balão a mais de três mil metros de altura em Praia Grande, Santa Catarina. Segundo Yasmin, a inspiração para realizar essa aventura parte do desejo de “viver experiências únicas”.

"Gosto de me aventurar pela vida… Sentir a experiência de viver de uma forma pura e intensa ao mesmo tempo", disse Yasmin.

O vídeo publicado pela paraquedista no Tiktok já conta com cerca de 555 mil curtidas e mais de 4 mil comentários. Nas imagens é possível ver o momento em que a jovem escorrega com amigos pelo toboágua e, ao chegar no final dele, salta de paraquedas. Veja;

De acordo com a paraquedista, a ideia do tobogã surgiu quando estava indo para outro salto em Praia Grande. "Passei na frente de um parque aquático desativado. Pensei: 'imagina colocar um tobogã embaixo do balão e escorregar até cair no céu?' Seria um sonho viver essa experiência", relatou

Após isso, a jovem conversou com sua equipe de profissionais responsáveis pela engenharia das suas ideias para tentar ver como faria para o toboágua voar. Logo depois, foi atrás de marcas profissionais para realizar a construção do objeto e encontrou uma em São Paulo, que conseguiu entregar o produto em 45 dias.

"Desde pequena sempre tive muito contato com a natureza, essa conexão me nutre. Sempre amei fazer esportes ao ar livre, pesca submarina, surfar, velejar de barco, mergulho. E o meu sonho era voar, sentir a nuvens de perto, ver o mundo de um outro ângulo", revelou Yasmin.

Além deste, o perfil de Yasmin é repleto de outros vídeos mostrando as aventuras da paraquedista. Um deles mostra o salto de uma cama elástica que estava sobre as nuvens.