Morre o jornalista Roberto Godoy, aos 75 anos, em São Paulo

O jornalista Roberto Godoy morreu nesta sexta-feira (29), em Campinas, no interior do estado de São Paulo, aos 75 anos. Ele era considerado um dos maiores especialistas em assuntos militares da imprensa brasileira. O jornal O Estado de S. Paulo, onde Godoy teve uma carreira premiada, confirmou a informação.

Segundo o periódico, Roberto cuidava de um câncer e, nos últimos meses, lutou contra a doença "sem perder a coragem, a lucidez, o bom humor e o otimismo". A jornalista Flávia Tavares lamentou a morte do colega de trabalho. “Além de tremendamente competente, era uma pessoa doce e generosa. Grande perda", disse.

Nas redes sociais, Guga Chacra, jornalista e comentarista político, afirmou que foi “uma honra ter trabalhado ao lado de Godoy”, e que, nas palavras dele, foi “o maior jornalista do Brasil em assuntos militares”.

Trajetória

Godoy nasceu em Campinas, em 1949. Ele começou a trabalhar no Correio Popular e depois passou pelo Estadão, onde foi chefe de sucursal, repórter, editor da Agência Estado e comentarista da Rádio Eldorado - função que atualmente exercia no Grupo Estado. Ganhou três prêmios jornalísticos do Centro das Indústrias (Ciesp Campinas) em sequência.

Além de profundo conhecedor de assuntos relacionados à Defesa e à Segurança, Godoy teve trajetória marcante na área da ciência, levando ao Brasil nas páginas do Estadão importantes avanços tecnológicos obtidos por instituições de pesquisa.