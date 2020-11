Morre menina de 6 anos que caiu de janela de prédio

A menina Eduarda, de 6 anos, que caiu da janela do apartamento onde morava na manhã desta quinta-feira (26), em São Paulo, infelizmente não resistiu. O condomínio fica na Rua Coronel Paulo Soares de Moura, na Vila Tiradentes, Zona Oeste da Capital. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o óbito já foi confirmado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe teria descido até a portaria enquanto a filha, Eduarda, dormia em casa. Nesse instante, ela teria acordado e caído de uma janela do banheiro de serviço, de uma altura de sete a dez metros. Eduarda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgância (SAMU) ainda no local. "Ela foi encaminhada ao pronto-socorro com parada cardiorrespitatória", informou a assessoria de imprensa dos bombeiros de São Paulo.

Pela manhã, o Hospital Universitário da USP, onde a menina estava internada, informou que não tinha autorização para repassar informações sobre o estado de saúde da criança. No entanto, nesta tarde, a SSP confirmou a morte: No boletim de ocorrência consta apenas: "Óbito natureza morte suspeita". O caso está sendo registrado pelo 75º DP, que apura todas as circunstâncias relacionadas aos fatos.

Eduarda caiu de uma janela que, provavelmente, não tinha rede de proteção.