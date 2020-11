Menina de 6 anos cai de prédio; criança estaria sozinha em casa

Uma menina de seis anos de idade caiu do alto de um prédio, por volta das 9h30 desta quinta-feira (26). A criança, que teria sido deixada sozinha em casa, foi socorrida e estava internada no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista, onde o acidente aconteceu, informou a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública. O estado de saúde da menina não foi divulgado.

A tragédia aconteceu em um prédio na Rua Coronel Paulo Soares de Moura, na Vila Tiradentes, em São Paulo, no limite com Osasco, na região metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, a mãe teria deixado a filha sozinha em casa dormindo enquanto desceu até a portaria do condomínio. A Polícia Civil investiga as causas e eventuais responsabilidades pela queda da criança. O caso foi registrado pelo 75º Distrito Policial (DP), Jardim Arpoador. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

A criança foi socorrida com parada cardiorrespiratória e levada ao Hospital Universitário da USP. Informações preliminares da PM são de que a menina teria caído da janela do banheiro de serviço do apartamento.