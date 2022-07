Morre menina de 5 anos baleada na cabeça no Rio de Janeiro

Morreu na manhã desta quinta-feira (21), Esther Vitória de Melo Pires, de 5 anos. A menina foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio na comunidade do Carvão, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A criança estava internada em estado grave no Hospital Pedro II, em Santa Cruz. As informações são do portal G1 Rio.

Segundo o site G1, a Polícia Militar deflagrou uma operação na madrugada de hoje e prendeu um dos envolvidos no crime que tirou a vida de Esther.

Caio Cezar Barbosa, de 23 anos, conhecido pelo apelido de Pivete, foi capturado na Comunidade do Engenho. Ele teria confessado o crime na delegacia. A Polícia Civil também participou da operação. De acordo com a PM, o homem confessou que atua no tráfico de drogas na região.

O suspeito disse ter ouvido, por um rádio comunicador, que um criminoso de facção rival teria entrado na Comunidade do Carvão. Caio relatou ter encontrado o homem e entrou em luta corporal com outro traficante.

Nesse momento, ele disparou, mas errou o adversário e acertou Esther. Segundo a polícia, outro criminoso e o traficante que entraram na comunidade foram identificados e presos. A arma usada por Caio também foi apreendida.

