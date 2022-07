Tiroteio deixa 6 mortos em Manguinhos, Zona Norte do Rio; veja

Na manhã desta terça-feira (12), um tiroteio na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, deixou ao menos seis mortos. Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos em flagrante. As informações são do G1 Rio.

Policiais civis do Esquadrão Antibomba foram alvos de ataques de criminosos quando passavam pela Avenida Dom Hélder Câmara, a caminho da Cidade da Polícia. Houve reação e os agentes solicitaram reforço.

Segundo a Polícia Civil, homens da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foram ao local e houve um intenso confronto que resultou nas mortes dos seis suspeitos. Os feridos chegaram a ser levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos, mas não resistiram aos ferimentos.

Carlos Alberto de Carvalho Cesário, conhecido como "Neguinho", de 23 anos e Vitor Marques de Oliveira, de 30 anos foram presos em flagrante. Segundo a Polícia Civil, Carlos Alberto estava com farta quantidade de drogas e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo majorado. Vitor também estava levando grande quantidade de entorpecentes.

Uma grande quantidade de drogas, ainda não contabilizadas, foram apreendidas pelos policiais. Entre elas estão crack, cocaína e maconha. A Polícia Civil também apreendeu uma granada, seis pistolas, carregadores, munições, rádios transmissores e roupas camufladas.

A PM reforçou o patrulhamento com homens do 22º Batalhão (Maré) em várias vias da região. A Supervia chegou a interromper a circulação de trens na estação de Manguinhos por causa da violência. O movimento foi retomado às 11h40. Os demais trechos e extensões do ramal operam normalmente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).