Moradores recebem joaninhas para combater pragas em BH

Moradores de Belo Horizonte estão recebendo joaninhas para ajudar no combate a pragas em hortas, jardins e plantações caseiras. A iniciativa faz parte de um projeto da prefeitura que aposta no controle biológico como alternativa ao uso de produtos químicos.

Em 2025, cerca de 30 mil insetos foram distribuídos em kits para a população, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). A entrega é feita mediante solicitação e também ocorre em ações de educação ambiental na cidade.

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As joaninhas são conhecidas por se alimentarem de insetos que prejudicam plantações, como pulgões, moscas e ácaros. Por isso, são consideradas aliadas importantes na manutenção do equilíbrio ambiental e na proteção de cultivos.

A iniciativa teve início em 2018, com a criação de uma biofábrica voltada à produção de joaninhas e outros insetos, como os crisopídeos. O objetivo é utilizar esses organismos no controle biológico de pragas em áreas verdes urbanas.

Na biofábrica, os insetos passam por todas as fases de desenvolvimento em ambiente controlado. O processo inclui reprodução, cuidados com ovos e larvas e acompanhamento até a fase adulta.

Segundo a prefeitura, o projeto começou com foco na recuperação de serviços ecossistêmicos em áreas urbanas, como produção de alimentos, preservação de recursos naturais e redução da poluição.

Distribuição para moradores e escolas

Com o avanço da iniciativa, os insetos passaram a ser disponibilizados gratuitamente para moradores interessados. O pedido pode ser feito por meio do portal de serviços da prefeitura.

Além da população em geral, escolas também são atendidas. Em 2024, por exemplo, 40 instituições solicitaram e receberam os insetos para uso em atividades educativas.

A biofábrica funciona na Casa Amarela, no Parque das Mangabeiras, na zona Sul da capital mineira. O local também recebe ações educativas, como palestras e exposições sobre preservação ambiental e uso adequado dos insetos.

Reconhecimento internacional

De acordo com a prefeitura, o projeto já recebeu reconhecimento internacional na área de inovação. A iniciativa foi tema de debates em eventos como o FutureCom e participou, por três anos consecutivos, do World Smart City Awards.

Em 2019, a experiência também foi apresentada em um intercâmbio científico na cidade de Caen, na França. O modelo tem inspirado outras cidades interessadas em desenvolver projetos semelhantes voltados à sustentabilidade.