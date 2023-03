Morador encontra anta em estrada e animal corre atrás dele para ‘pedir carinho’

Um morador de Colniza (MT) vivenciou uma situação inusitada, nesta quarta-feira (8), quando ia para o trabalho: encontrou uma anta no meio da estrada e registrou o animal indo atrás dele para “pedir carinho”. Em entrevista ao G1, ele contou que mora em um sítio e costuma passar todos os dias pela estrada para chegar ao serviço, localizado no centro da cidade.

O homem, que não quis se identificar, contou que encontrou o animal andando tranquilamente pela estrada, e o achou muito dócil, porque normalmente eles são "ariscos, fogem das pessoas”. “Ele começou a me seguir, aí passei a mão nele”, relembrou.

Em um vídeo gravado pelo próprio morador, é possível ver ele fazendo carinho na anta. Já em uma segunda gravação, ele chama pelo animal, que continua atrás do veículo, demonstrando vontade de ficar perto dele.

Durante a conversa com o portal de notícias, o morador demonstrou preocupação com o bem estar do animal e disse que “o bicho tem que viver na natureza”, dando a entender que temia que a anta fosse abatida por outro sujeito que costuma comer a carne.