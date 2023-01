Morador de Jacundá, no Pará, participa de invasões em Brasília: 'Bora, meu povo brasileiro'; vídeo

Um homem que se apresenta como morador de Jacundá, no Pará, compartilhou vídeos em que aparece participando dos atos de invasão às sedes dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8). Em uma das gravações, o homem de prenome Roniclei convoca a população a participar do ato que resultou na depredação dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.

"Bora, meu povo brasileiro. Botando os vagabundos pra correr. Filha da p*ta!", grita ele na gravação publicada no perfil no Instagram, enquanto mostra ao fundo a invasão dos apoiadores radicais de Jair Bolsonaro à Esplanada dos Ministérios.

Em outra gravação, obtida pelo perfil @memes_jacunda, o mesmo homem aparece ao lado de uma idosa, enquanto julga os manifestantes que não compareceram aos atos radicais. "Seus frouxos aí de Jacundá. A tiazinha aqui e olha a idade. É uma vergonha pra vocês que se dizem ser patriotas. (...). Vem pra Brasília", diz.

VEJA MAIS