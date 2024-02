Ministro Lewandowski vai a Mossoró acompanhar caçada a fugitivos de presídio

Na manhã deste domingo (18), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vai viajar para Mossoró, no Rio Grande do Norte, para acompanhar as investigações sobre a fuga dos dois detentos da penitenciária federal. Ele sairá de Brasília às 7h, acompanhado do diretor-geral em exercício da Polícia Federal (PF), Gustavo Souza.

VEJA MAIS

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, conseguiram fugir da Penitenciária Federal de Mossoró na madrugada da última quarta-feira (14). O Ministério da Justiça afirma que eles utilizaram ferramentas das obras da unidade prisional para escapar do local. Lewandowski pretende se reunir com os chefes das equipes responsáveis pela recaptura dos fugitivos - segundo ele, esta é a prioridade do momento.

Mais de 300 agentes da PF, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das forças estaduais estão atuando nas buscas pelos fugitivos. Três helicópteros e drones também foram empregados na recaptura. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar, no âmbito criminal, se pessoas facilitaram a fuga dos dois detentos da penitenciária. O secretário Nacional de Políticas Penais, André Garcia, que está em Mossoró desde quarta, vai acompanhar as agendas do ministro da Justiça na cidade.