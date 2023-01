O Ministro da Justiça Flávio Dino se pronuncia, na noite deste domingo (8), após as invasões às sedes dos Três Poderes em Brasília, orquestradas por apoiadores radicais de Jair Bolsonaro. Os atos resultaram na invasão e depredação do prédio do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

