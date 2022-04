Ministério Público denuncia namorada de jovem que teve a barriga aberta em praia no ES

A jovem de 20 anos suspeita de ter aberto a barriga do próprio namorado durante um "apagão" sofrido após o uso de substâncias entorpecentes em uma praia de Guarapari, no dia 16 de janeiro deste ano, foi denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) como autora do crime. No entanto, ela deve responder ao processo em liberdade.

VEJA TAMBÉM

Pesa contra a jovem a acusação de lesão corporal grave, crime que prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos. A denúncia oferecida à Justiça pela promotoria segue o mesmo caminho do inquérito em curso pela Polícia Civil, cujo resultado será apresentado na próxima sexta-feira (8).

A jovem alega ter ficado sem consciência por algum tempo e, ao acordar, ter se deparado com o namorado já com o corte na barriga. De acordo com a Polícia, drogas sintéticas foram encontradas tanto no organismo da vítima, que acordou com parte do intestino exposta, como no corpo da acusada.

Relembre o caso:

Para Lécio Machado, defensor que está à frente do caso representando as famílias dos dois jovens - que não tiveram os nomes divulgados por uma questão de direito à privacidade - disse que não vai se pronunciar sobre o assunto no momento.

As famílias sustentavam a versão de que um grupo criminoso teria investido contra o casal. As imagens de segurança no local não revelaram nenhuma ação humana além dos dois naquela madrugada.