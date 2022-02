Vídeo pode ajudar a elucidar caso de jovem que teve a barriga dilacerada no ES; assista

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que o jovem que teve a barriga aberta a golpe de garrafa em uma praia do Espírito Santo. As imagens mostram a vítima e a namorada chegando à praia e, horas depois, o jovem sendo retirado do local. As informações são do portal O Globo.

No vídeo é possível ver os dois entre as pedras e caminhando para a praia, às 21h01, e também o momento em que ele é retirado em um quadriciclo, por volta das 6h. No depoimento, a jovem disse que pediu socorro aos vigilantes do parque por volta das 2h. Ela também disse à polícia que os dois não se lembram de nada do que aconteceu, pois tiveram um “apagão” após o uso de entorpecentes.

VEJA MAIS

Uma das hipóteses, ainda não confirmada e negada por familiares, é de que a namorada, alterada pela ação dos entorpecentes, teria causado os ferimentos.

O advogado das famílias dos dois jovens declarou que eles foram à praia afastada para comemorar uma viagem de estudos que o rapaz faria,e lá teriam sido atacados, feridos e roubados por terceiros.