Ministério do Turismo estabelece novas regras para check-in e check-out em hotéis; veja o que mudou

Cadastro digital deve agilizar atendimento com período de limpeza de quartos em no máximo 3 horas e diminuir gastos; afirma governo

Gabrielle Borges
fonte

As novas regras buscam padronizar procedimentos e aumentar a transparência entre estabelecimentos e hóspedes. (Freepik)

Ministério do Turismo divulgou uma portaria informando o novo método de check-in e check-out de hotéis brasileiros. A fiscalização fica a cargo do próprio Ministério do Turismo.

De acordo com o texto, agora o preço da diária deve corresponder a 24 horas completas, no entanto, ao menos 3 horas desse período podem ser dedicadas à arrumação, higiene e limpeza da unidade habitacional. O estabelecimento de hospedagem também pode adotar tarifas diferenciadas caso seja necessário para o "uso extraordinário" do quarto como situações de entrada antecipada ou saída postergada.

Durante a estadia, os hotéis também ficam obrigados a oferecer limpeza completa do quarto, troca de roupas de cama e de toalhas em frequência adequada. Os  estabelecimentos devem informar com antecedência os horários de entrada e saída, bem como o tempo estimado para higienização. 

Outra novidade é a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato digital. A nova ferramenta permitirá check-in antecipado online, reduzindo custos com papel e aumentando a agilidade no atendimento, beneficiando tanto os hotéis por menos burocracias e o hóspedes com maior praticidade.

As novas regras buscam padronizar procedimentos e aumentar a transparência entre estabelecimentos e hóspedes. A expectativa é que a medida melhore a experiência do turista em estadias brasileiras.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

