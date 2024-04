Ministério confirma primeiro caso local de cólera no Brasil depois de 18 anos

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso local de cólera no Brasil, depois de 18 anos. O paciente é um homem de 60 anos, que não viajou recentemente a países com ocorrência da doença e nem teve contato com outro caso confirmado ou suspeito. Ou seja, ele contraiu a doença no território brasileiro. O caso foi registrado na cidade de Salvador, capital da Bahia.

"Os achados da investigação epidemiológica realizada até o momento indicam se tratar de um caso isolado, localizado e sem evidências de ocorrência de outros casos. Considerando o período de transmissibilidade da doença, o paciente não transmite mais o agente etiológico desde o dia 10/04/2024", diz nota técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente.

Segundo o órgão, o homem teve sintomas de desconforto abdominal e diarreia em março e os exames identificaram a bactéria causadora da cólera (Vibrio cholerae). O paciente já está curado e não transmite mais a doença.

Pessoas que tiveram contato com o paciente e os profissionais de saúde que o atenderam também foram examinados, mas os resultados deram negativo, eliminando risco de transmissão.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, medidas preventivas e investigações adicionais estão em andamento pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (CIEVS-BA), em coordenação com entidades locais e nacionais.

Os últimos casos locais de cólera foram registrados em Pernambuco, entre 2004 e 2005. Desde então, o Brasil só registrava casos importados.