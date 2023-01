‘Meu tio foi assassinado pelo Estado’, diz sobrinha de catador morto pela PM na Cidade de Deus

A família do catador que foi morto durante uma operação da PM no quintal de sua casa após policiais confundirem um pedaço de madeira com um fuzil, lamentam a morte e criticam a atuação dos agentes. As informações são do G1 Rio.

“É muito difícil pra gente saber que meu tio foi assassinado pelo Estado. Levou um tiro nas costas. Um homem do bem que trabalhava catando reciclagem", desabafa Jurema Silva de Souza, sobrinha de Dierson.

O morador estava no quintal de casa com um pedaço de madeira preso nas costas, quando policiais militares confundiram o objeto com um fuzil em uma bandoleira e abriram fogo na direção do homem durante operação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Eles estavam com um fuzil na mão e não conseguiram identificar uma madeira? Ah, confundiu uma madeira com fuzil? Se eu estou com fuzil na mão, é só comparar, gente!”, questionou a sobrinha.

A Polícia Militar reconheceu que os policiais se enganaram e informou que os agentes já foram identificados e tiveram as armas periciadas. Além disso, eles foram afastados do cargo que desempenhavam.

“Acharam que era uma arma. Mas era um pé de mesa. Ele tinha mesmo essas coisas de botar assim nas costas pra brincar”, conta a irmã Denise da Silva Ribeiro.

A vítima sofria com deficiência intelectual e morava na comunidade havia anos. Os moradores e a família relataram que ele trabalhava como catador de recicláveis e era muito querido pela comunidade. “Todo mundo gostava dele. Aonde ele chegava todo mundo abraçava, gostava dele. Ele não tem envolvimento com nada e morreu assim”, desabafa a irmã, que está muito abalada com a perda.

Ainda nesta quinta-feira (05), moradores da Cidade de Deus realizaram um protesto pela morte de Dierson.

“A gente só pensa assim: não vai chegar na minha casa. A gente vê toda hora bala perdida, mata o outro enganado e a gente pensa que nunca vai acontecer lá em casa”, disse a sobrinha de Dierson.

No fim da operação, um fuzil e drogas foram apreendidas. Dois homens foram presos. A Polícia Militar abriu um procedimento para apurar as circunstâncias da morte da vítima e a Corregedoria da corporação acompanha a investigação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).