Catador de latinhas é morto com tiro no pescoço em Parauapebas

Douglas da Silva Machão, de 35 anos, morreu após ser baleado na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. O caso ocorreu na segunda-feira (6), na divisa entre os bairros São Lucas II e Morada Nova, no Complexo VS-10. A vítima, que trabalhava como catador de ferro-velho e latinhas, foi executada por dois algozes. As informações são do Correio de Carajás.



Douglas empurrava um carrinho de mão no momento em que dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos de arma de fogo contra ele. Ele foi atingido de raspão na região do pescoço. O instrumento de trabalho da vítima também foi crivado de balas. Douglas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os criminosos fugiram em seguida.



A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada de uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) que realizaram a perícia no local do crime.



Ainda não há pistas sobre o que pode ter motivado o homicídio e nem quem estaria envolvido na execução. O caso será investigado pela Polícia Civil.



Informações que ajudem a elucidar o caso podem ser encaminhadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar e o sigilo é garantido.