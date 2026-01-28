Meu MEI Digital: novo aplicativo reúne serviços essenciais para microempreendedores

O governo federal lançou, na última segunda-feira (26), o Meu MEI Digital, aplicativo criado para facilitar a rotina dos microempreendedores individuais (MEIs). A ferramenta concentra, em um único ambiente, serviços essenciais como emissão de notas fiscais, regularização de débitos e acompanhamento de obrigações fiscais. O app está disponível gratuitamente para celulares com sistema Android e iOS.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em parceria com o Sebrae, a Receita Federal e o Serpro. O acesso é feito por meio da conta Gov.br, o que garante maior segurança aos dados do usuário.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Há fake news sobre tributação de MEI, taxação de Pix, diz Barreirinhas]]

Segundo o governo, o aplicativo foi pensado para atender mais de 16 milhões de MEIs em todo o país, público que cresce ano a ano e precisa conciliar trabalho, organização financeira e cumprimento das exigências legais.

O que é o Meu MEI Digital?

O Meu MEI Digital funciona como uma versão mobile do Portal do Empreendedor. A proposta é permitir que o microempreendedor resolva as principais demandas do dia a dia diretamente pelo celular, sem a necessidade de acessar diferentes sites ou sistemas.

Pelo aplicativo, o MEI consegue acompanhar sua situação cadastral, acessar documentos oficiais e manter as obrigações em dia de forma mais simples e rápida.

Quais serviços estão disponíveis no app?

A plataforma reúne praticamente todos os serviços oferecidos no Portal do Empreendedor. Entre as principais funcionalidades, estão:

Consulta de dados cadastrais do MEI

Verificação de pendências do CNPJ

Emissão do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) com QR Code

Acesso ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE-SN)

Emissão de nota fiscal

Geração do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI)

Envio da Declaração Anual do MEI

Atualização de dados cadastrais

Acompanhamento de solicitações

Regularização ou baixa do CNPJ

O aplicativo ajuda a organizar impostos e obrigações?

Sim. Um dos principais objetivos do Meu MEI Digital é facilitar o controle das obrigações fiscais. O aplicativo permite gerar o DAS-MEI, acompanhar prazos e acessar notificações oficiais, ajudando o empreendedor a evitar atrasos e problemas com a Receita Federal.

Além disso, o app envia alertas e lembretes, o que contribui para uma gestão mais organizada e segura.

O que é a assistente virtual Meire?

O aplicativo conta com uma assistente virtual chamada Meire, que utiliza inteligência artificial para responder dúvidas dos usuários. O chatbot orienta sobre direitos, deveres, prazos e procedimentos, além de apresentar informações personalizadas de acordo com o perfil do microempreendedor.

A assistente também ajuda quem tem dificuldade em navegar pelo aplicativo ou entender os serviços disponíveis.

Há outros benefícios além dos serviços básicos?

Além das funções operacionais, o Meu MEI Digital funciona como um canal de informação sobre políticas públicas voltadas ao empreendedorismo. O usuário encontra informações sobre iniciativas como o ProCred 360, programa de crédito com juros abaixo do mercado, e sobre o Cartão MEI, que amplia o acesso a serviços financeiros formais e não cobra anuidade.

Também há orientações relacionadas ao CadÚnico e ao Bolsa Família, quando aplicável.

Onde baixar o Meu MEI Digital?

O aplicativo está disponível gratuitamente na Google Play Store e na App Store. Para acessar os serviços, é necessário ter uma conta Gov.br ativa.

A expectativa do governo é que a ferramenta simplifique a relação dos microempreendedores com os serviços públicos e torne a gestão do MEI mais prática, diretamente pelo celular.