Metas para 2023: veja 6 passos para cumprir todas as promessas de ano novo

Ano novo, vida nova! É assim que muitos brasileiros costumam pensar quando o esperado fim de ano se aproxima. A virada para um novo ciclo é marcada por reflexões, novas promessas e expectativas para o ano se iniciar com muitas mudanças e prosperidade. No entanto, muitas pessoas, mesmo com um planejamento de metas bem definido, não conseguem desenvolver estratégias para conseguir os objetivos. Pensando nisso, o Oliberal.com pontuou 6 passos para que algumas promessas sejam alcançadas, confira.

Escreva sobre seus objetivo

Escrever sobre seus objetivos e entender o porquê deles é um ótimo exercício para que as metas sejam cumpridas. Isso porque, identificar o que realmente é importante e como a realização vai impactar na sua vida pode gerar um incentivo para conseguir alcançar.

Busque apoio

É importante pensar no contexto geral e buscar ajuda caso necessário, uma vez que alguns objetivos não podem ser alcançados sem ajuda de terceiros. Além disso, compartilhar os projetos e metas com algum amigo de confiança ou membro da família também ajuda a aliviar a pressão sentida e ter apoio de uma rede de apoio.

Um passo de cada vez

Criar planos a curto prazo é uma alternativa para conseguir atingir o objetivo. Vale criar projetos semanais, mensais ou até diários para manter um progresso nas metas.

Trabalhe seu emocional

Nem tudo pode ser alcançado e isso é uma coisa natural da vida. É importante saber lidar com as frustrações e continuar firme mesmo que a expectativa não seja atingida.

Comemore pequenas vitórias

Pequenas vitórias, por mais mínimas que sejam, também devem ser comemoradas e celebradas assim com as grandes.

Não se compare

Seja por questões financeiras, profissionais ou pessoais, o hábito de se comparar não é saudável e pode prejudicar no andamento dos projetos. Por isso, deixar a comparação de lado é um ótimo incentivo para evitar o sentimento de desânimo, inferioridade e melancolia.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)