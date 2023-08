Mensagem enviada por médica encontrada morta fez amiga acionar a polícia

A médica Thallita da Cruz Fernandes, de 28 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava em São José do Rio Preto (SP), na última sexta-feira, 18. Antes de desaparecer, uma mensagem da médica fez com que a amiga acionasse a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a pedido da mãe de Thallita da Cruz Fernandes, a amiga enviou uma mensagem à médica de 28 anos pelo WhatsApp.

À Polícia Civil, a testemunha disse que sabia que a amiga estaria de folga do trabalho, mas a resposta foi que “não poderia falar mais, pois o dia de serviço dela estava muito corrido (sic).”

Depois, Thallita não respondeu às mensagens, e a amiga optou por acionar a PM, ainda de acordo com o registro policial.

O porteiro do prédio localizado na rua Coronel Spínola de Castro informou à polícia que a médica não havia saído. Ao verificar o apartamento, a equipe da PM encontrou a vítima morta, nua e dentro da mala que estava na lavanderia. vítima estava com muitos ferimentos no rosto provocados por faca e a perícia apontou que ela morreu por hemorragia aguda. Thallita foi enterrada no Cemitério São Pedro, localizado no bairro Vila Alpina, em São Paulo, às 13h de domingo, 20.

Pelas câmeras de segurança, a polícia pôde constatar que o namorado, Davi Izaque Martins Silva, com quem mantinha um relacionamento há cerca de dois anos, foi o último a entrar e deixar o apartamento.

A Justiça emitiu um mandado de prisão temporária contra o suspeito de 26 anos, que foi preso pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) na noite de sábado, 19, na casa da mãe dele. A polícia informou que o suspeito chegou a deixar a cidade após o crime, com destino a Olímpia (SP), mas acabou retornando.

Segundo a Polícia Militar, quando foi preso, Davi disse que havia brigado com Thallita e que teve um lapso de memória e, por isso, não se lembrava dos detalhes.



Homenagens

Em nota, a Famerp lamentou a morte da aluna: “Com pesar, a Diretoria da Famerp lamenta profundamente o falecimento trágico da aluna da turma 49, Thallita Fernandes. Sua partida prematura nos entristece. Nossos sentimentos aos familiares e amigos e colegas neste momento de tristeza e consternação.”

Também em nota, a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme) desejou condolências aos familiares e amigos.

"Em nome de todos seus diretores, corpo clínico e colaboradores, o Complexo Funfarme manifesta profundo pesar pela morte da médica Thallita da Cruz Fernandes. Formada em 2021 pela Famerp, Thallita atuou para melhor atendimento de centenas de pacientes. A Funfarme manifesta suas condolências aos amigos e familiares", diz a nota.

A Prefeitura de Bady Bassitt lamentou a morte da médica via redes sociais: "É com imenso pesar que a Prefeitura Municipal de Bady Bassitt recebe a lamentável notícia do falecimento da médica Thalitta da Cruz Fernandes, plantonista na UBS de nossa cidade. Respeitada por todos e admirada pelo profissionalismo, amizade, integridade e pela maestria ao cuidar da população, Dra. Thalitta deixa um legado incontestável e de relevância fundamental para a Saúde do Município."