Médica é encontrada morta em mala; namorado é o principal suspeito

Dani Izaque Martins Silva é o principal suspeito de assassinar a namorada, a médica Thallita de Cruz Fernandes, de 28 anos. O corpo da vítima foi encontrado dentro de uma mala, no apartamento da jovem, em São José do Rio Preto, em São Paulo, na última sexta-feira (18). O setor de homicídios da Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso.

Os familiares de Thallita e uma amiga começaram a estranhar o sumiço dela desde quinta-feira (17). Eles tentaram, sem sucesso, falar com a jovem por um aplicativo de mensagem, mas não conseguiram, então, chamaram a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, obtido pelo portal Metrópoles, a Polícia Militar chegou à residência da médica por volta das 16h15 para atender ao chamado. A porta do apartamento estava trancada e foi necessário chamar um chaveiro para ter acesso ao local.

Os agentes encontraram marcas de sangue no banheiro e no quarto da vítima, que também estava trancado. Mas o corpo foi localizado dentro de uma mala na área de serviço. A vítima estava nua e com marcas no rosto, provavelmente feitas à faca.

Uma funcionária do prédio relatou aos PMs que vizinhos tinham escutado barulho de briga na madrugada anterior ao crime. Segundo testemunhas, Davi pediu um carro de aplicativo e saiu do apartamento na tarde em que o corpo de Thallita foi localizado. Ele não foi preso até o momento.