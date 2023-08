Namorado de médica encontrada morta dentro de mala é preso

A Polícia Militar prendeu, neste sábado (19), Davi Izaque Martins Silva, de 26 anos, namorado e principal suspeito de matar a médica Thallita da Cruz Fernandes, de 28 anos, encontrada dentro de uma mala no próprio apartamento em São José do Rio Preto, São Paulo, após ser assassinada com 30 facadas.

A Justiça já havia expedido um mandado de prisão temporária contra Davi após solicitação da Polícia Civil e do Ministério Público paulista. Ele foi flagrado por câmeras de vigilância sendo a última pessoar a entrar no local, um dia antes dela ser encontrada morta por uma amiga, na sexta-feira (18).

Davi foi localizado pelo Batalhão de Ações Especiais (BAEP) da PMSP na casa da mãe, e posteriormente conduzido para a Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC). Ele deve prestar depoimento deste sábado (20).

O crime

O feminicídio foi registrado em um condomínio na Rua Coronel Spínola de Castro, na Vila Imperial, bairro nobre da cidade. A mãe da médica, que mora em Garatinguetá, estava desconfiada do sumiço da filha, e pediu para uma amiga da jovem, que mora no mesmo prédio, ir até o apartamento checar se ela estava bem.

A Polícia Militar foi acionada pela amiga da médica por volta das 16h15, momento em que ela não conseguia entrar no imóvel.

A porta do apartamento estava trancada e foi preciso chamar um chaveiro para acessar o local. Os policiais encontraram marcas de sangue no banheiro e no quarto da vítima, também trancado. O corpo da médica estava dentro de uma mala na lavanderia.