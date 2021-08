Meninos de Belford Roxo: ossos encontrados em rio não são das crianças

O resultado do laudo feito na ossada encontrada na sexta-feira (30) aponta que os fragmentos de ossos encontrados são de uma cauda animal e não das crianças. Esse material tinha sido achado próximo a ponte que, em depoimento, foi indicada como o local de onde as crianças foram jogadas. As informações são do Metrópoles.

A pessoa que denunciou disse que os meninos foram espancados e mortos pelo traficante José Carlos dos Prazeres Silva, o Piranha, foragido desde 2017. Ele comanda o comércio de drogas no Complexo Castelar, em Belford Roxo. A informação é que o crime aconteceu pois as crianças teriam roubado uma gaiola de passarinho.

Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, foram vistos pela última vez em um bairro próximo ao que moravam, em 27 de dezembro.