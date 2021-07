Homem acusa irmão de sumir com corpos de meninos de Belford Roxo

Um homem acusou o próprio irmão de ajudar na ocultação dos corpos dos três meninos desaparecidos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no final de 2020. Segundo a denúncia, feita à Polícia Militar do Rio de Janeiro, os garotos foram espancados e mortos a mando de José Carlos dos Prazeres Silva, conhecido como "Piranha", traficante atuante na região. O motivo teria sido o roubo de uma gaiola de passarinho, hipótese já investigada pela polícia. Até o momento, nenhum órgão de segurança confirmou ou comentou a denúncia. As informações são do G1 Rio.

Além disso, o denunciante apontou o irmão como um dos envolvidos na ocultação dos corpos dos meninos Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12. De acordo com ele, os garotos, depois de mortos, foram levados para a Estrada Manoel de Sá em um carro e depois deixados em uma ponte.

Depois da denúncia, o irmão acusado também foi conduzido pela polícia ao local e negou todas as afirmações. Segundo ele, as mentiras foram motivadas por uma briga entre eles. Ambos têm passagem pela polícia por tráfico de drogas.