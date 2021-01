Meninos desaparecidos não foram registrados em mais de 40 câmeras

A Polícia Civil já analisou imagens de mais de 40 câmeras de segurança que poderiam ter registrado os três meninos desaparecidos em Belford Roxo, na Baixada Santista, mas nenhuma delas flagrou as crianças. O paradeiro de Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique, de 11, ainda é desconhecido, 11 dias depois.

Investigadores informaram também que foram realizadas diligências em 30 locais, com base em depoimentos colhidos e o compartilhamento de possíveis regiões onde os meninos teriam sido vistos. Na terça (5), por exemplo, dois amigos das crianças foram ouvidos na delegacia, o que resultou nas buscas por regiões de mata para onde as crianças poderiam ter se deslocado.

Na quarta (6), o governador em exercício, Claúdio Castro, disse ter mobilizado as forças de segurança para localizar os desaparecidos e se solidarizou com as famílias. “Como pai imagino o quão difícil é este momento. Fique atento às crianças nas ruas. Ajude-nos a localizar Lucas, Alexandre e Fernando”, reforçou.

Lucas e Alexandre são primos e Fernando é amigo dos dois. Todos moram no bairro Castelar e, segundo as famílias, foram vistos pela última vez na Feira de Areia Branca, no bairro de mesmo nome. Pistas falsas, trotes e tentativas de extorsão dificultam a localização dos meninos.