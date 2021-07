Meninos de Belford Roxo: PM acha ossada em área onde homem teria deixado corpos

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) encontrou uma ossada em uma área próxima a uma ponte em Belford Roxo. O local foi apontado como possível lugar onde teriam sido deixados sacos com os corpos de Lucas Matheus, Alexandre e Fernando Henrique, desaparecidos no município. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

De acordo com informações, os ossos encontrados são semelhantes a costelas e estariam dentro de um saco preto. O material foi levado para perícia e o resultado da análise deve sair em sete dias. Também foram achados fios de cabelo, que serão analisados. No entanto, não está descartada a possibilidade que seja uma ossada de animal, devido ao estado avançado de decomposição.

Terreno onde está ocorrendo as buscas pelos corpos dos meninos (Reprodução: Divulgação / Tv Globo)

Na tarde da última quinta-feira (29), um homem acusou o próprio irmão de ocultar em saco plástico e jogar em rio, de cima de uma ponte, os corpos dos meninos. As crianças estão desaparecidas há sete meses e a polícia continua investigando o caso. A ação é feita com a ajuda de bombeiros do quartel de Belford Roxo e Grupamento de Buscas e Salvamento da corporação.