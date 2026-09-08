Menino resgatado nos EUA é uma das crianças desaparecidas no Maranhão? Entenda o que aconteceu!

Um menino encontrado em uma operação de resgate nos Estados Unidos chamou atenção pela suposta semelhança com Alan Michael, de 4 anos, uma das duas crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão. A família aguarda informações que possam esclarecer a possível relação entre os casos.

Alan Michael e sua irmã, Ágatha Isabelle, de 6anos, desapareceram em janeiro deste ano. Os dois estavam acompanhados do primo Anderson Kauã, de oito anos, que foi localizado três dias depois e retornou para a família.

Desde o sumiço dos irmãos, não foram encontrados objetos ou vestígios que pudessem auxiliar nas buscas. A esperança ressurgiu após autoridades norte-americanas anunciarem o resgate de 163 crianças e adolescentes na Flórida.

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Repercussão e nenhuma confirmação

O grupo de crianças que foi resgatado reúne menores de 12 nacionalidades, incluindo brasileiros, com idades entre dois meses e 17 anos. Entre eles, há um menino que, segundo relatos de quem acompanha o caso, possui características semelhantes às de Alan Michael.

A grande repercussão nas redes sociais levou milhares de pessoas a apontarem a semelhança entre o menino encontrado nos Estados Unidos e Alan. Diante disso, representantes de Clarice Cardoso, mãe das crianças desaparecidas, buscaram contato com autoridades internacionais. O objetivo é entender os procedimentos para verificar a identidade do menino.

Até o momento, não existe confirmação de que a criança resgatada seja Alan Michael. A família reforçou que os dois irmãos continuam oficialmente desaparecidos.

A família aguarda o retorno das autoridades e mantém a mobilização para descobrir o paradeiro de Alan Michael e Ágatha Isabelle. Qualquer informação que possa ajudar na localização dos irmãos continua sendo considerada importante para as investigações.