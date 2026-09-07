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VÍDEO: menino recria Grito da Independência em cima de burrinho e viraliza

Menino de 5 anos chamou atenção durante desfile de 7 de Setembro no Maranhão ao repetir o grito com muita energia enquanto desfilava

Hannah Franco
fonte

Mini Dom Pedro I grita “Independência ou morte” e viraliza no Maranhão (Reprodução/Redes sociais)

Vestido como Dom Pedro I, com espada em punho e montado em um burrinho, Valentin dos Santos Dias, de 5 anos, roubou a cena durante um desfile de 7 de Setembro em Godofredo Viana, no interior do Maranhão. Com muita energia e aos berros, o menino repetiu várias vezes o famoso “Independência ou morte!” enquanto percorria as ruas do município.

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A cena divertiu o público e viralizou nas redes sociais. Em cima do pequeno animal, Valentin levantava a espada e gritava a frase histórica com tanta empolgação que acabou antecipando a apresentação que havia sido preparada pela escola. O vídeo já ultrapassou 1,2 milhão de visualizações e 56 mil curtidas.

Valentin é aluno da Pré-Escola Francisca Pereira de Jesus. A ideia era que ele fizesse o tradicional grito apenas ao chegar ao palco montado em frente à Prefeitura de Godofredo Viana.

A empolgação, porém, falou mais alto e o pequeno Dom Pedro começou a repetir a frase ainda durante o percurso.

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Palavras-chave

independência

desfile cívico-militar

Maranhão

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