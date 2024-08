Menino de 5 anos morre após ser atingido por uma casa de brinquedo em escola em Barretos

Um menino de cinco anos morreu após ser atingido por uma casa de brinquedo em uma escola particular em Barretos (SP). O caso ocorreu na quinta-feira (15/8) no Colégio Plus, localizado no bairro América, por volta das 17h40.

No boletim de ocorrência, o avô Edson Marcondes relatou que o neto Arthur participava de uma festa de aniversário de um colega na área social da escola, quando uma casinha de brinquedo caiu em cima do menino.

Segundo o registro policial, um funcionário da escola levou o menino à Santa Casa da cidade, onde foi atendido na sala de emergência, mas foi constatada falta de pulsação e a morte foi confirmada por um médico que o atendeu.

O colégio informou que os equipamentos utilizados internamente são novos e recebem manutenção constantemente e garantiu que as atividades de recreação são permanentemente acompanhadas por profissionais da escola, que socorreram a criança de imediato e a levaram à Santa Casa.

