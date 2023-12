Mulher morre ao cair de brinquedo infantil que simula roda gigante

Uma mulher de 49 anos morreu após cair de um brinquedo infantil que simula uma roda gigante. O acidente ocorreu no último domingo (17), em um restaurante na zona rural de Barbacena, em Minas Gerais. A vítima, identificada como Maria Aparecida do Carmo Silva, estava sentada no balanço com a trava de segurança para trás, e bateu com força no chão assim que o brinquedo começou a se movimentar.

A mulher teve uma parada cardiorrespiratória. Houve tentativas reanimações, mas ela não resistiu e morreu ainda no estabelecimento, segundo o Corpo de Bombeiros. Após o acidente, o brinquedo foi isolado.

VEJA MAIS

O titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa, Alexandre Ramos, informou ao G1 da Zona da Mata que uma investigação foi aberta para apurar as responsabilidades do proprietário do estabelecimento em relação a alvarás apresentados, bem como uma eventual omissão na fiscalização do brinquedo. A responsabilidade do homem que soltou a roda gigante, que era de rotação manual, e fez a vítima cair batendo com o abdômen na estrutura de ferro, também será apurada.

A rida gigante fica em uma área destinada somente para crianças de 5 a 10 anos, conforme uma placa colocada no local. Iury Vieira, um dos proprietários do restaurante, informou que o brinquedo possui a trava de segurança e outro dispositivo para evitar quedas, mas ele só funciona para menores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o auto de vistoria do local é válido até 2026, mas não é competência da corporação a avaliação, liberação e fiscalização do equipamento. “É uma responsabilidade do proprietário com o responsável técnico do local buscar orientação junto ao Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais) para poder utilizar com segurança”, disse o tenente Matheus Viol.

O prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias.