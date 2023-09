Mulher sofre graves lesões após assento de brinquedo se soltar em parque; vídeo

Uma mulher ficou gravemente ferida quando o assento do brinquedo em que estava se soltou, nesta sexta-feira (22). A queda foi de uma altura de 12 metros e aconteceu no parque Mirabilandia, em Olinda, na Grande Recife (PE). Clientes filmaram o momento e divulgaram nas redes sociais.

O brinquedo “Wave Swinger” está interditado. Ele consiste em vários balanços suspensos por correntes em uma estrutura giratória, simulando o movimento de uma onda. Apesar do ocorrido, o parque continua em funcionamento.

Testemunhas contaram que a mulher estava sangrando na cabeça e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração, no Recife, onde foi submetido a exames de imagem. O hospital informou que um paciente sofreu fraturas em todo o corpo e traumatismo cranioencefálico e está em estado grave.

Um cliente do parque, que preferiu não ser identificado, disse que o sobrinho estava no brinquedo quando o assento se soltou. A mulher teria caído junto com as pessoas que estavam aguardando para entrar no brinquedo.

O que disse o parque?

O parque Mirabilandia divulgou uma declaração lamentando o ocorrido e suspendeu "preventivamente" as atividades do "Wave Swinger" para realizar uma "revisão completa" do equipamento, que passa por manutenções periódicas. A instituição também destacou que um usuário recebeu atendimento imediato da equipe de brigadistas e foi encaminhada ao hospital com todo o suporte necessário. As causas do acidente estão sendo investigadas por uma equipe técnica, e o parque está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar foi acionada, mas a vítima já havia sido socorrida quando a equipe chegou ao local. A Polícia Civil não trouxe informações até o momento.