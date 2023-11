Menino de 10 anos salva mãe de descarga elétrica e agradece professora que o ensinou sobre energia

Com apenas 10 anos, o pequeno José Gabriel Gomes Botelho conseguiu evitar uma tragédia ao salvar a mãe de um choque. O caso aconteceu no último domingo (19), em Taquaralto, na região Sul de Palmas (TO), no momento em que a mãe dele, Lucirene Gomes Botelho, estava lavando roupas.

Ao perceber que a mãe estava recebendo uma descarga elétrica, ele conseguiu, mesmo nervoso, agir com agilidade e desligar o quadro geral de distribuição de energia. A servidora pública Lucirene Gomes Botelho, 48 anos, contou que estava lavando roupas na máquina e decidiu limpar a lavanderia.

"Eu coloquei um tanquinho de lavar roupa aqui para lavar tapetes, estendi uma extensão. Quando eu tirei o tanquinho, percebi que havia ficado sujo. Eu pensei: 'Vou lavar, mas antes, vou pegar a extensão para não molhar porque é perigoso água com energia'. Na hora que eu abaixei, que eu fui pegar, a extensão voou na minha mão, me jogou na parede. Eu caí no chão, fiquei me debatendo", relembrou.

Vítima teve formigamento e começou a se debater com o choque

Segundo Lucirene, no momento do choque ela sentiu o corpo formigar e começou a se debater. Mesmo com a voz trêmula, ela conseguiu pedir socorro. José, que estava em outro ponto da casa, ouviu os gritos da mãe e foi até ela para ver o que estava acontecendo.

"Eu escutei a minha mãe falar assim: 'socorro, socorro'. Fui ver, a minha mãe estava tomando um choque. Eu pensei: 'Ela caiu, eu vou ajudar ela a levantar'. Mas quando cheguei perto dela, vi que tinha uma rede de energia me puxando para ir para ela. Depois que ela falou que estava tomando choque e eu vi a extensão em cima da perna dela. Eu desliguei a torneira porque a água estava caindo em cima dela e se caísse mais água iria piorar a situação", narrou o menino.

No mesmo instante, ele correu para desligar as chaves do quadro geral de distribuição. Quando a energia foi desligada, o fio de energia desgrudou da mão de Lucirene e ela pediu para o filho ligar para os Bombeiros.

Ao chegarem no local, os militares encontraram a mulher sentada no chão com queimaduras de 2º grau na mão esquerda. Como ela ainda apresentava fraqueza e tremores, foi levada ao hospital e ficou sob observação. Depois do susto, a servidora pública fica emocionada ao relembrar o ato corajoso do pequeno José.

"Meu filho me salvou. Deus direcionou ele e ele tomou a atitude correta. Fiquei muito orgulhosa do meu filho, muito orgulhosa, eu já tinha muito orgulho dele e agora é incondicionalmente", disse ela.

Coteúdo na escola fez diferença

José fez questão de agradecer à professora que, dias antes do acidente doméstico, ensinou ele e outros alunos sobre os tipos de energia. "Eu também tenho que agradecer a mamãe por ter me ensinado a desligar o disjuntor e a minha professora Andreia porque ela está me fazendo umas aulas sobre energia. Ela me levou lá no Senac, me mostrou como são várias energias, como nuclear, solar. Uma dessas energias era essa e eu lembrei da aula", destacou o menino.

O tenente do Corpo de Bombeiros, José Arimatéia Rocha, foi até a casa da família e deu algumas orientações a respeito da água e fiação elétrica. "Essa região da máquina não pode ter água, ela tem que ser seca, a água apenas na parte interna da máquina que está lavando a roupa porque o nosso corpo é um grande condutor de eletricidade. Se eu estou com os meus pés molhados, estou em contato com essa parte, posso receber uma carga elétrica", explicou.

O militar pontuou ainda que a ação rápida do menino foi fundamental para salvar a vida da mãe. "[José] Foi um herói, só temos que parabenizar o José Gabriel. Nós aprendemos com ele a sermos ágeis, todos nós temos que ser ágeis nessa situação. Ele agiu com grande rapidez, a descarga de eletricidade que ela recebeu foi uma descarga pequena. Somado a agilidade dele, cooperou para salvar a vida dela", concluiu.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)