Menino com autismo é aprovado em engenharia aos 9 anos

Um menino de 9 anos de Presidente Prudente, interior de São Paulo, foi aprovado pela Faculdade Unoeste no curso de Engenharia de Software. Miguel Rosa, que convive com autismo, sempre foi fascinado por números, e revelou que quer ser engenheiro aeroespacial quando for adulto.

Aprovado no vestibular enquanto ainda cursa o 4º ano do Ensino Fundamental, o menino é também membro da Mensa, a sociedade para pessoas com alto Quociente de Inteligência (QI). Miguel já descobriu 200 exoplanetas e conquistou mais de 60 medalhas em olimpíadas de conhecimento, sendo a maioria delas na área de matemática.

“Achávamos que era hiperfoco do autismo”, disse a mãe dele, Josiane Santos, em entrevista para a revista Crescer. Segundo a genitora, além de astronomia, a criança desenvolveu um grande apreço por robótica. “Outra coisa que nos deixou admirados foi ele montar um quebra-cabeça de mil peças em menos de duas horas, aos quatro anos”, revelou.

Josiane também compartilhou detalhes sobre o diagnóstico de autismo do filho. Desde quando Miguel era bebê, ela notou comportamentos atípicos no filho. Em 2019, a família procurou um especialista para uma avaliação, mas o menino enfrentou uma parada cardiorrespiratória, o que resultou em complicações e no afastamento da escola por três anos. Em 2021, um neuropediatra especializado em autismo confirmou o diagnóstico e indicou a possibilidade de Miguel ser uma criança superdotada.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)