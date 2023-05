Pedreiro aprovado em vestibular é impedido de realizar a matrícula em Minas Gerais

O pedreiro Adenilson Nicolau, de 47 anos, que viralizou nas redes socais, em um vídeo onde teve a reação registrada ao saber que havia sido aprovado no vestibular, em um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, não conseguirá dar andamento à matrícula. Nesta sexta-feira (05), a filha de Adenilton, Sara Linhares, publicou um novo vídeo informando que o pedreiro não poderá ingressar no curso aprovado - o de Filosofia, na UFG - por ter infrigido um dos requisitos do sistema de cotas, meio pelo qual foi aprovado.

Na gravação, o pedreiro explica que fez a inscrição pelo sistema de cotas, onde, pela regra, precisaria ter estudado em escolas públicas, mas fez o supletivo em um colégio particular para concluir o Ensino Médio. Veja:

O trabalhador ainda afirma que tinha pouco tempo para estudar por conta do trabalho e dos cuidados dos filhos, e que, por este motivo, optou pelo sistema de Educação para Adultos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com