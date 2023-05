Pedreiro é aprovado em 1º lugar no vestibular, em Goiás (GO); veja

O sonho de cursar o ensino superior finalmente tornou-se realidade para Adenilson, pedreiro de 47 anos, que passou a vida toda trabalhando com obras. Ele foi aprovado em 1º lugar no vestibular da Univesidade Federal de Goiás (UFG), no curso de Filosofia.

O pedreiro é natural de Goiânia, onde a rotina se baseia em trabalho pesado, de manhã cedo até o final do dia. Nos últimos anos, ele passava o tempo livre dedicado aos estudos com o objetivo de ser aprovado em uma universidade pública.

Sara Linhares, filha de Adenilson, foi quem comunicou a aprovação ao pai. O momento foi registrado e viralizou em uma rede social com mais de 1,3 milhão de visualizações. "Meu pai todo lindinho, com a roupa do serviço, vendo que passou na UFG. O primeiro de toda a família a entrar na faculdade", disse a jovem, orgulhosa do pai.

Adenilson concluiu o ensino médio pelo curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde decidiu prestar o vestibular incentivado pelas filhas. O trabalhador conta que a escolha do curso tem relação com a religião, pois o mesmo é membro de uma igreja da comunidade. No entanto, ele afirma que foi surpreendido com a colocação.

"Como isso aconteceu? Maior pontuação? Isso é nota do Enem? Nem sabia. Meu Deus do Céu, que mentira!”, reagiu Adenilson.

15 minutos de fama

A filha de Adenilson conta que a notícia resultou em mensagens de famosos, como o apresentador Luciano Hulk, o que serviu para motivar ainda mais o profissional.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com*