Menina é esfaqueada dentro de escola após suposta briga por causa de namorado

Uma adolescente de 16 anos foi esfaqueada dentro de uma escola, em Coremas, no Sertão paraibano, no final da tarde desta quinta-feira (2). A Polícia Civil informou que a suspeita de agressão tem 12 anos e chegou a desferir cinco golpes na vítima.

O delegado Ilamilto Simplicio afirma que o crime pode ter relação com um desentendimento entre as meninas dias antes por causa do namorado da vítima. A suspeita teria dado um abraço e um beijo nela antes do crime.

VEJA MAIS

Os golpes atingiram a região do pescoço, braço e mão da adolescente. Ela foi socorrida e levada para o Hospital de Coremas, onde segue internada. O quadro de saúde da garota é considerado estável.

A outra adolescente foi apreendida quando chegava na residência. Ela foi autuada em flagrante e entregue à mãe. De acordo com Simplício, a polícia deve ouvir a vítima quando ela tiver aula, assim como alunos e funcionários da escola. O caso segue em investigação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenadora do Núcleo de Política)